شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يطرح 2957 أرضا مجانية في 8 مخططات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح برنامج سكني 2,957 أرضا مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية، ضمن الحلول والخيارات السكنية التي يتيح حجزها الكترونيا بإجراءات سهلة وميسرة، داعيا المستفيدين الراغبين بخيار الحصول على أرض إلى زيارة الموقع الالكتروني، أو تحميل تطبيق الأجهزة الذكية، في إطار سعيه إلى تعزيز المعروض العقاري من خلال حلول الكترونية تسهل على المواطنين إيجاد المسكن الأول.

وكشف البرنامج أن المخططات الثمانية تتوزع في 5 مناطق، وهي الرياض، والشرقية، والمدينة والمنورة، ومكة المكرمة، وعسير، حيث شملت الرياض 3 مخططات في الرياض، منها مخططان في محافظة الدوادمي بإجمالي 109 أراض، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضا، كما شملت المنطقة الشرقية مخططين في قرية العليا يوفران ما مجموعه 406 أراض، واحتضنت المدينة المنورة مخططا واحدا يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضا، كما شملت منطقة مكة المكرمة مخططا واحدا في الطائف يضم 749 أرضا، فيما جاء المخطط الأخير في عسير بمحافظة أحد رفيدة موفرا 903 أراض، جميعها متاحة للحجز الالكتروني.

وأوضح «سكني» أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من الأراضي المجانية زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني»، ثم اختيار «الحلول السكنية»، ثم الضغط على خيار «الأراضي السكنية المجانية» واختيار المخطط المناسب لهم، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030).

ويتيح موقع وتطبيق «سكني» للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

8 مخططات:

