معرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين ينطلق غدا بمشاركة 70 جهة

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ويهدف المعرض - الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهة وقطاعا ومؤسسة - إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.ويناقش المعرض والمنتدى المصاحب له - من خلال 8 جلسات حوارية و10 ورش عمل - عدة محاور مهمة تتعلق بالمدن السعودية بمشاركة 46 متحدثا، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية، كما سيناقش ممارسات وتجارب تطوير المدن والتنمية الحضرية، إضافة إلى ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية واستدامتها، وأثر مبادرات رؤية المملكة 2030 في استراتيجيات خدمات المدن الذكية.
ويستعرض الحدث أبرز الفرص الاستثمارية في تنمية المدن والبيئة الحضرية، وسبل تطوير المُدن وتحقيق التنمية الحضرية فيها، واستدامة البنية التحتية والخدمات البلدية فيها، وتطوير المدن الذكية، كما ستعرض جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المشاركة في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف الرفع من جودة الحياة في المدن وتحسين الخدمات.
يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، واحتفاءً بمنجزات رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بالتنمية الحضرية والارتقاء بجودة الحياة بالمدن.
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