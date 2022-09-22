شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ناروبين تقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة وحسن استغلال الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العادية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ( ناروبين) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام 2022/2021 .

كما قررت الجمعية برئاسة دكتور محمد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية وبحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور جابر سيد رئيس مجلس الإدارة لشركة (ناروبين) وأعضاء مجلس إدارة الشركة قررت الجمعية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك طبقاً لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاتة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .

وصرح عبد العزيز أبو سليمان عضو مجلس إدارة الشركة بأن الجمعية العامة للشركة طالبت بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ومع الإستغلال الأمثل للأصول ، لافتا أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على استمرار الشركة وذلك مع تحسن نتائج أعمال الشركة وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020.