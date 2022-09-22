شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج باستثناء صعود "أبو ظبى".. وتعطل السعودية بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.026% رابحًا 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10072.82 نقطة، وتعطلت بورصة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% خاسرًا 53.74 نقطة ليغلق عند مستوى 7444.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% خاسرًا 59.09 نقطة ليغلق عند مستوى 8327.99 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% خاسرًا 42.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5594.96 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.99% خاسرًا 57.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5750.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.1 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11617 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.01%، يليه قطاعي الخدمات المالية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.8%، 1.75%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.3%، ثم قطاعي العقار، والمواد الأساسية بنسبة 1.07%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، فيما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 5.92%، 0.21%، 0.16%، على التوالي.





بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.77% خاسرًا 26.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3433.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.4 مليون سهم محققة ما قيمته 344.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5444 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والسلع بنسبة 0.24%، 0.19%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.99%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.84%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وقفزت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 15%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.59%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.66%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 6.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.6 مليون ورقة بقيمة 130.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.21% خاسرًا 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1928.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 597.9 ألف سهم بقيمة 233.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 68.91% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 47.12% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي أم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.04%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.23% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.73%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.27%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.9% خاسرًا 114.45 نقطة ليغلق عند مستوى 12643.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.6 مليون سهم بقيمة 393.9 مليون ريال عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.47%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.09%، ثم قطاعي التأمين، والنقل بنسبة 0.87%، 0.78%، على التوالي، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.026% رابحًا 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10072.82 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.193 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 1.8 مليار سهم، بقيمة 7.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 18.2 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.94%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 2.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.75%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي" بنسبة 13.37%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 285.9 مليون درهم.