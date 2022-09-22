شكرا لقرائتكم خبر عن سفير دولة إندونيسيا ووفد من وزارة الدفاع الإندونيسية بالمتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة ووفد من وزارة الدفاع الإندونيسية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذى يقع بمدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية، وفكرة وإنشائه، والكنوز المعروضة فيه والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقام سفير دولة إندونيسيا والوفد المرافق له بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، اصطحبهم فيها الأستاذ محروس الصناديدى المشرف على قاعة النسيج المصري، حيث قدم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف وقاعة العرض الرئيسية وما بها من قطع أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة ، بالإضافة إلى قاعتي المومياوات الملكية والنسيج المصري .

وأعرب السفير والوفد المرافق له، عن سعادتهم بهذه الزيارة واستمتاعهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، وبتواجدهم في هذا الصرح الثقافي المتميز، كما حرص الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المتحف.