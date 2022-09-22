شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة.