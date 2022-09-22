شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 90.52 دولار لبرنت و83.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 90.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.52 دولار للبرميل.

وقال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن العودة لاستقرار الأسعار يتطلب بعض الصرامة في السياسة المالية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الخميس، إحباط هجوم للاستخبارات الأوكرانية على منشأة للنفط والغاز موجهة إلى تركيا وأوروبا.

وأوضح الجهاز - وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن عناصر الأمن تمكنت من اعتقال مواطن روسي كانت الاستخبارات الأوكرانية قد جندته وعثر بحوزته على عبوتين ناسفتين، كما تم العثور على أجهزته الإلكترونية على مراسلات مع المشرف الأوكراني، وتعليمات لتجميع العبوات الناسفة، وإحداثيات موقع التفجير.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال أربعة أشخاص تعاونوا معه.