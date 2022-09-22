شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا محدودا بحوالي 5 جنيهات؛ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق 1140 جنيها للجرام، في حين سجلت أسعار الذهب في البورصة العالمية نحو 1667 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1140 جنيها. عيار 18 يسجل 977 جنيها. عيار 24 يسجل 1303 جنيهات. الجنيه الذهب 9120 جنيها.

أسعار الذهب أمس

قفز سعر جرام الذهب أمس عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر من 1127 جنيها إلى 1145 جنيها للجرام بزيادة 18 جنيها في المعاملات المسائية، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 مبلغ 981 جنيها للجرام و1309 جنيهات للجرام عيار 24 وبلغ سعر الجنيه الذهب 9160 جنيها.

قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.