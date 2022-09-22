شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة العامة: تصميم العملة الجديدة المتداول لـ "2 جنيه" فوتوشوب مفبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتم حتى الآن عرض التصميمات المقترحة والمفاضلة بينها

أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن التصميم المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة «2جنيه» المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.

وأوضح أن التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة «2جنيه» لم يتم عرضها حتى الآن داخل مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» للمفاضلة بينها، لافتًا إلى أننا نحرص على اختيار التصميم الأنسب، والتدقيق اللغوي للعبارات المكتوبة من خلال الاستعانة بالجهات المعنية بالدولة.