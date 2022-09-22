شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان يناقش مع السفير السويدى عدداً من الملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبدالخالق إبراهيم: مناقشة سبل التعاون في قطاع النقل والمواصلات لدعم التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى السفير السويدي بالقاهرة يعرب عن تطلعة للتعاون في المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة لمصر

التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالنيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، وبحضور مسئولى الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ "COP27"، والذي سيتم عقده بمدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون في قطاع النقل والمواصلات، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، في المدن الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى، بهدف مواجهة التحديات التي يعاني منها الإقليم، والتي تشمل اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على السيارات الخاصة للتنقل، وفي المقابل عجز وسائل المواصلات العامة التقليدية، في تلبية احتياجات المواطنين إما في التغطية أو التردد أو الراحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وطول وقت رحلات المواطنين، وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والذي يزيد بالتأكيد من تلوث الهواء والاحتباس الحراري.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم التطرق أيضاً إلى رؤية الوزارة في تحقيق استراتيجية المدن الجديدة المستدامة، وكذا مناقشة مشروع النقل بالحافلات السريعة "BRT"، والذي من المستهدف أن يربط مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمدينة الجيزة (ميدان الجيزة)، مرورا بمدينة الشيخ زايد، وحدائق أكتوبر، وحدائق الأهرام، وحي الهرم، وسيسهم هذا المشروع في الانتقال إلى منظومة النقل المستدام، نظراً للمساهمة في انتقال المواطنين من المدن الجديدة إلى المدن القائمة، بوسيلة مواصلات جماعية مباشرة، لم يتوافر تغطيتها من قبل، علاوة على أن الخدمة المقدمة ستكون على أعلى مستوى من حيث التردد والسرعة والراحة، ذلك لتخصيص حارة للحافلات فقط، وإدخال أنظمة التكييف بالحافلات، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين.

من جانبه، أعرب السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، عن تطلعة لتقديم الدعم المطلوب لتلك المشروعات، كما أعرب عن تطلعة للتعاون في المشروعات القومية الأخرى، التي تتبناها وزارة الإسكان، والتي تساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة لمصر.