شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: لابد من تشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار المباشر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال هيكل، الخبير الاقتصادى، أن هناك تراجعا في العالم في عمليات الاستثمار نتيجة الصراعات الموجودة في العالم والتى تجعل الدول تنكفئ على نفسها، هلى سبيل المثال مشاكل مع الصين والاستثمارات الامريكية تتراجع وكانت البداية في ايام ترامب ولكن زادت الوتيرة في هذه الايام.

وأشار هيكل لـ"الخليج 365" لكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد على مستوى المؤشرات الاقتصادية، وعندنا معدلات نمو بدليل أن بلومبرج متوقعة أن تتجاوز 5%، وهذا بحد ذاته جاذب للاستثمار، بغض النظر عن مشاكل متعلقة بسعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد وعمليات الاستيراد.

وأوضح أن معظم الاستثمارات المالية متجهة للدولار الأمريكي لارتفاع سعر الفايدة على مستوى كل الأسواق الناشئة، الحقيقة نحن نحتاج الى تشجيع العاملين في الخارج بأن يقوموا بالاستثمار في مصر، قائلا: "وأنا لا أعتقد أن الاتجاه السليم هو إن احنا نشجعهم على الاستثمار غير المباشر إحنا عايزين نشجعهم على الاستثمار المباشر لأنه الأسرع نموا".

وأضاف جمال هيكل إنه قبل تعويم 2016 "عرض البنك المركزي على المستثمرين في الخارج أن يدخلوا الدولار بسعر الصرف الموجود ويحولوه لجنيه مصرى ويحصلوا على عوائد أذون الخزانة ويرجعوا مرة تانية في حالة الخروج يخرجوا بنفس سعر الصرف الذى دخله به اعتقد أن هذا العرض لو اتعمل للعاملين بالخارج سيكون عرضا رائعا لمدة 3 سنين فيتم إعلامهم انهم سيدخلون بسعر الصرف الحالي وإذا أرادوا التحويل للدولار مرة أخرى سيكون بنفس سعر الصرف الذي دخلوا به".

وأوضح "أعتقد أن هذا حل جيد وسريع لان لدينا الـ 3 سنين القادمة رقم كبير لمدفوعات القروض ولا بد أن ندبر لها مصدر تمويل بديل".