شكرا لقرائتكم خبر جمعية صافولا توافق على بيع أسهم الشركة في مدينة المعرفة إلى «طيبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة صافولا على بيع كامل الأسهم والحصص المملوكة للمجموعة في شركة مدينة المعرفة والبالغة 11.47%، إلى شركة طيبة للاستثمار.

وتملك مجموعة صافولا ما نسبته 11.47% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها 6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسؤولية محدودة).

ووافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على الأعمال والعقود التي ستتم بين مجموعة صافولا وشركة طيبة للاستثمار والتي لبدر عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) وعضوي مجلس الإدارة محمد إبراهيم العيسى والمهندس معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث إن كلا من بدر العيسى و محمد العيسى لهما قريب من كبار مساهمي شركة طيبة للاستثمار (المشتري) و المهندس معتز قصي العزاوي له قريب يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار (المشتري)، وهي عبارة عن بيع كامل الأسهم والحصص المملوكة للمجموعة البالغة 11,47% في شركة مدينة المعرفة، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات النظامية أو التعاقدية.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال تعذر الحصول على أي من الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة أو تعذر استيفاء الإجراءات النظامية أو أي من الشروط المسبقة خلال 120 يوما من تاريخ التوقيع عليها، فيجوز للطرفين بموجب اتفاق مكتوب إما إلغاء الصفقة وإنهاء هذه الاتفاقية، أو تمديدها لفترة إضافية، أو الغاء جزء من الصفقة، علما بأن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 459.26 مليون ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

ووقعت شركة طيبة للاستثمار مؤخرا، على اتفاقية ملزمة لشراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بقيمة 459.26 مليون ريال.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة طيبة للاستثمار وافقت أخيرا، على شراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.