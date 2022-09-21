شكرا لقرائتكم خبر «علم» توزع 155 مليونا أرباحا عن النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة علم عن توزيع 155.2 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة في بيان أمس، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 77.6 مليون سهم بواقع 2 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 29-09-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع الخميس 13-10-2022م.

ونوهت إدارة الشركة لجميع مساهميها على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة، فيما أحاطت مساهميها الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

الأرباح الموزعة عن النصف الأول 2022رأس المال800 مليون ريالالأسهم المستحقة للتوزيع77.60 مليون سهمإجمالي الأرباح الموزعة 155.20 مليون ريالالنسبة من رأس المال20 % (2 ريال لكل سهم)تاريخ الاستحقاق29 سبتمبر 2022تاريخ التوزيع13 أكتوبر 2022