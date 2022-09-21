26 عقدا استثماريا في الجوف بقيمة 194 مليونا

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وشهد الأمير فيصل بن نواف خلال استقباله بالإمارة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، يرافقه عدد من المستثمرين، توقيع عقود 26 مشروعا استثماريا لأمانة المنطقة مع المستثمرين بقيمة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال، تنوعت ما بين مخططات خدمية ومنتجعات سياحية وترفيهية ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية ولوحات دعائية وغيرها.وأشاد بمخرجات ملتقى «استثمر بالجوف» الذي أقيم بالمنطقة أخيرا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز النهضة الاقتصادية.
واطلع على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة الجوف بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري بما يحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة، وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص التي تطرح من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.
بدوره أكد المهندس عاطف الشرعان حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية النوعية لزيادة الإيرادات والإسهام في الحراك الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أبناء المنطقة.
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