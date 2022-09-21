شكرا لقرائتكم خبر 26 عقدا استثماريا في الجوف بقيمة 194 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف، أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم من خلال موقعها اللوجستي في تسريع حركة التجارة وأثرها الاقتصادي بين المملكة وجيرانها، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منوها لما تحظى به المنطقة من دعم سخي من القيادة، في مختلف مجالات وجوانب التنمية، جعلتها إضافة لما حباها الله من المقومات الاقتصادية والطبيعية والتراثية، إحدى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية.

وشهد الأمير فيصل بن نواف خلال استقباله بالإمارة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، يرافقه عدد من المستثمرين، توقيع عقود 26 مشروعا استثماريا لأمانة المنطقة مع المستثمرين بقيمة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال، تنوعت ما بين مخططات خدمية ومنتجعات سياحية وترفيهية ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية ولوحات دعائية وغيرها.

وأشاد بمخرجات ملتقى «استثمر بالجوف» الذي أقيم بالمنطقة أخيرا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز النهضة الاقتصادية.

واطلع على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة الجوف بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري بما يحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة، وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص التي تطرح من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.

بدوره أكد المهندس عاطف الشرعان حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية النوعية لزيادة الإيرادات والإسهام في الحراك الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أبناء المنطقة.