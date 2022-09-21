تسليم 641 وحدة لمستفيدي سكني في تلال الخميس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم برنامج سكني 641 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع تلال الخميس، بعد انتهاء أعمال البناء فيها وإيصال الخدمات والبنية التحتية إليها، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، على أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.

يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويقع مشروع تلال الخميس في موقع استراتيجي بمحافظة خميس مشيط بالقرب من مراكز التسوق، ويبعد عن مطار أبها وجامعة الملك خالد أقل من نصف ساعة، ويتكون من 816 وحدة سكنية على مساحة 83,157م2، ويوفر المشروع بعد اكتماله مدارس للأطفال، ومراكز تجارية، ومساجد، ومسطحات خضراء، ومراكز للدفاع المدني، ومراكز للشرطة، وخدمات ترفيهية وكافة خدمات البنية التحتية.

ويتميز بكونه مجتمعا سكنيا متكاملا يوفر لقاطنيه جميع الخدمات والوسائل لسكن أفضل، ويعتمد التصميم الخاص بمشروع تلال الخميس على الدمج بين الطراز العربي القديم والطراز الحديث، حيث يحتوي المجمع على نموذجين من العمائر السكنية، وتتنوع نماذج الشقق السكنية على شكل (دور واحد، دوبلكس، تاون هاوس) بمختلف المساحات لتناسب رغبات مختلف الأسر السعودية.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

مشروع تلال الخميس

