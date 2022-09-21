«كفالة» أفضل ممول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» على شهادة أفضل ممول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لفئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمرة الثالثة على التوالي في حفل توزيع جوائز منتدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم من قبل مؤسسة التمويل الدولية برعاية البنك المركزي في دولة كمبوديا في دورتها الخامسة.

واستلم درع التكريم، مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» همام هاشم.

وأعرب همام في كلمته عن امتنانه وفخره بحصول كفالة على التكريم للعام الثالث على التوالي، مؤكدا أنه لم يكن ليأتي لولا ثقة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر مبادرات كوفيد-19 ابتداء من عام 2020، وبالجهود التي قدمها بالشراكة مع جهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم القطاع.

وأشار إلى إطلاق جوائز التمويل العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2018، وهي الآن في عامها الخامس والبرنامج من بداية المشاركة ولثلاث أعوام متتابعة يحقق التميز ويستحق التكريم بجدارة، وهي تجسد الممارسات الفعالة والناجحة للممولين، وتحفز على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة لعملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حققت نتائج مبهرة في توسيع التمويل والخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تتعهد تلك الجهود ويتم تنظيمها من قبل مؤسسة التمويل الدولية. وأعلن ضمن أعمال المؤتمر الدولي في كمبوديا عن تعين الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم مستشارا وعضو مجلس إدارة منتدى تمويل المنشآت الدولي المرخص من منظمة التمويل الدولية - البنك الدولي.