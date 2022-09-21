شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين الصندوق السياحي وإنديفر لدعم رواد الأعمال في القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شبكة «إنديفر» السعودية الممثل المحلي لـ»إنديفر العالمية»، بهدف تعزيز فرص التعاون بين الطرفين لدعم وتمكين رواد الأعمال المحليين والعالميين في القطاع السياحي، مما سيمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم والحلول التمويلية والاستثمارية، والخدمات التي يقدمها الطرفان، وسيسهم في تعزيز نمو رواد الأعمال المستهدفين للقطاع السياحي، وإثراء تجاربهم في المملكة، وينعكس إيجابا على ازدهار القطاع السياحي، ويصنع مشاريع سياحية نوعية لجهات سياحية تسهم مشاريعها في تعزيز الفرص الداعمة لرواد الأعمال بشكل خاص، والتنمية الاقتصادية للمملكة بشكل عام.

ووقعت مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر «مستقبل الضيافة»، الذي تستضيفه حاليا دبي، بحضور رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والمدير التنفيذي لشبكة إنديفر بالمملكة لطيفة الوعلان.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان من خلال التكامل القائم بينهما، وذلك بدعم رواد الأعمال المحليين والعالميين في القطاع السياحي، حيث سيقدم الصندوق حزمة من البرامج والمنتجات للإسهام في دعم رواد الأعمال المستهدفين، بما يتناسب مع حاجة وطبيعة أعمالهم.

كما سيمنح رواد الأعمال المستهدفين فرصة التعرف والالتقاء بالمستثمرين في المملكة؛ وذلك من أجل صناعة فرص استثمارية جديدة في مجال السياحة تتناسب مع طبيعة أعمال رواد الأعمال، إضافة إلى التعاون مع منظومة السياحة بهدف التسويق محليا ودوليا للمناطق والمشاريع السياحية التي يخدمها أو يستثمر فيها رواد الأعمال المستهدفون.

وستعمل شبكة «إنديفر» على استقطاب رواد الأعمال المستهدفين ضمن شبكة إنديفر العالمية، وتمكينهم من برامج الصندوق ومنتجاته المتنوعة، كما ستعمل الشبكة على الترويج للفرص الاستثمارية والبرامج التي يقدمها صندوق التنمية السياحي من خلال شبكتها، إضافة لإعداد بحوث وتقارير خاصة بريادة الأعمال في القطاع السياحي بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السياحي قصي الفاخري «يؤكد صندوق التنمية السياحي من خلال هذه المذكرة الحرص على دعم وتمكين رواد الأعمال المستهدفين، وصولا إلى أفضل التجارب العالمية في ريادة الأعمال، وتحسين تجربة السائح عبر ابتكار تقنيات سياحية ومشاريع نوعية، مع ربط القطاع الخاص في دعم التنمية السياحية بالمملكة، وبما يدعم مكانتها بصفتها وجهة سياحية عالمية، بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030».

الصندوق:







يقدم حزمة من البرامج والمنتجات للإسهام في دعم رواد الأعمال المستهدفين



يمنح رواد الأعمال المستهدفين فرصة التعرف والالتقاء بالمستثمرين في المملكة



التعاون مع منظومة السياحة لتسويق مشاريع يستثمر فيها رواد الأعمال المستهدفون



إنديفر: