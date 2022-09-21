شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين الصندوق السياحي وإنديفر لدعم رواد الأعمال في القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقعت مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر «مستقبل الضيافة»، الذي تستضيفه حاليا دبي، بحضور رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والمدير التنفيذي لشبكة إنديفر بالمملكة لطيفة الوعلان.وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان من خلال التكامل القائم بينهما، وذلك بدعم رواد الأعمال المحليين والعالميين في القطاع السياحي، حيث سيقدم الصندوق حزمة من البرامج والمنتجات للإسهام في دعم رواد الأعمال المستهدفين، بما يتناسب مع حاجة وطبيعة أعمالهم.
كما سيمنح رواد الأعمال المستهدفين فرصة التعرف والالتقاء بالمستثمرين في المملكة؛ وذلك من أجل صناعة فرص استثمارية جديدة في مجال السياحة تتناسب مع طبيعة أعمال رواد الأعمال، إضافة إلى التعاون مع منظومة السياحة بهدف التسويق محليا ودوليا للمناطق والمشاريع السياحية التي يخدمها أو يستثمر فيها رواد الأعمال المستهدفون.
وستعمل شبكة «إنديفر» على استقطاب رواد الأعمال المستهدفين ضمن شبكة إنديفر العالمية، وتمكينهم من برامج الصندوق ومنتجاته المتنوعة، كما ستعمل الشبكة على الترويج للفرص الاستثمارية والبرامج التي يقدمها صندوق التنمية السياحي من خلال شبكتها، إضافة لإعداد بحوث وتقارير خاصة بريادة الأعمال في القطاع السياحي بالمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السياحي قصي الفاخري «يؤكد صندوق التنمية السياحي من خلال هذه المذكرة الحرص على دعم وتمكين رواد الأعمال المستهدفين، وصولا إلى أفضل التجارب العالمية في ريادة الأعمال، وتحسين تجربة السائح عبر ابتكار تقنيات سياحية ومشاريع نوعية، مع ربط القطاع الخاص في دعم التنمية السياحية بالمملكة، وبما يدعم مكانتها بصفتها وجهة سياحية عالمية، بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030».
الصندوق:
- يقدم حزمة من البرامج والمنتجات للإسهام في دعم رواد الأعمال المستهدفين
- يمنح رواد الأعمال المستهدفين فرصة التعرف والالتقاء بالمستثمرين في المملكة
- التعاون مع منظومة السياحة لتسويق مشاريع يستثمر فيها رواد الأعمال المستهدفون
إنديفر:
- استقطاب رواد الأعمال المستهدفين ضمن شبكة إنديفر العالمية
- تمكينهم من برامج الصندوق ومنتجاته المتنوعة
- الترويج للفرص الاستثمارية والبرامج التي يقدمها الصندوق
- إعداد بحوث وتقارير خاصة بريادة الأعمال في القطاع السياحي بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم بين الصندوق السياحي وإنديفر لدعم رواد الأعمال في القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.