ملتقى التوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمته غرفة الزلفي، وذلك انطلاقا من دورها الرائد في خدمة قطاع الأعمال وتمكين الشباب السعودي.
وشهد الملتقى، الذي أقيم في مبنى الغرفة، حضورا كثيفا من الشباب الباحث عن العمل بمختلف المؤهلات العلمية والخبرات العملية.وتحرص غرفة الزلفي على مد جسور التواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة لعرض ما لديها من فرص وظيفية شاغرة، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الانخراط في سوق العمل بشكل مستمر.
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