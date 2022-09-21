هيئة العقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في معرض «مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين»، من 24 إلى 28 سبتمبر الحالي، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

وتستعرض الهيئة العامة للعقار في جناحها خدمات عدة في القطاع العقاري، منها: نظام الوساطة العقارية، نظام التسجيل العيني للعقار، المعهد العقاري السعودي، المركز السعودي للتحكيم العقاري، برنامج ملاك، برنامج إيجار، منصة المؤشرات العقارية، بوابة العقار الجيومكانية ومركز خدمة الشركاء.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه والمحافظة على استدامته وخدمة الشركاء ورفع مستوى شفافية القطاع، تنفيذا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.