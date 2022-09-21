شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستعرض الهيئة العامة للعقار في جناحها خدمات عدة في القطاع العقاري، منها: نظام الوساطة العقارية، نظام التسجيل العيني للعقار، المعهد العقاري السعودي، المركز السعودي للتحكيم العقاري، برنامج ملاك، برنامج إيجار، منصة المؤشرات العقارية، بوابة العقار الجيومكانية ومركز خدمة الشركاء.وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه والمحافظة على استدامته وخدمة الشركاء ورفع مستوى شفافية القطاع، تنفيذا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة العقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.