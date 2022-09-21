شكرا لقرائتكم خبر %26.4 ارتفاع الصادرات غير النفطية في يوليو مسجلة 26.7 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.4% خلال يوليو 2022، مسجلة 26.7 مليار ريال مقابل 21.1 مليار ريال في يوليو 2021.

وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يوليو 2022، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 4 مليارات ريال وبنسبة 13% مقارنة مع يونيو 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات السلعية في يوليو الماضي بنسبة 58.8% على أساس سنوي إلى 140.8 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 69%، حيث ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 81% في يوليو من العام الحالي من 76% في يوليو 2021.

وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 68.9%، لتبلغ نحو 114.2 مليار ريال مقابل 67.6 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مستوى قياسيا بعد بلوغها 86.2 مليار ريال.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في يوليو 2022 بنسبة 18.3% بمقدار 8.5 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 55.1 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 46.6 مليار ريال في يوليو 2021. فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2022)، بمقدار 5.8 مليارات ريال وبنسبة 9.5%.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافة، وتشرف فنيا على القطاع الإحصائي، وتصمم وتنفذ المسوح الميدانيـة، وتجـري الدراسات والبحـوث الإحصائية، وتحلل البيانات والمعلومات، وتوثـق وتحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدونها وتبوبها وتحللها وتستخرج مؤشراتها الإحصائية.

الصادرات السلعية للمملكة







141 مليار ريال يوليو 2022



89 مليار ريال يوليو 2021



ارتفاع 52 مليار ريال



النسبة 58.8%



الصادرات البترولية





114 مليار ريال يوليو 2022



67 مليار ريال يوليو 2021



ارتفاع 47 مليار ريال



النسبة 68.9%



الصادرات غير البترولية





27 مليار ريال يوليو 2022



21 مليار ريال يوليو 2021



ارتفاع 6 مليارات ريال



النسبة 26.4%



الواردات السلعية للمملكة خلال شهر