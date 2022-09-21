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وجرى خلاله مناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، واستعراض خطط المملكة الطموحة في تحقيق مستهدفات قطاع التعدين، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما تطرق الطرفان لحجم ونوعية الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة والمقدرة بـ 1.3 تريليون دولار، إضافة إلى بحث الفرص في عدد من المعادن مثل التيتانيوم والألمنيوم، وتعزيز التعاون في اكتشاف المعادن الأرضية النادرة.وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقة الطويلة التي تمتد لأكثر من 37 عاما بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والإنجازات التي تحققت في مجالات المسح والتنقيب والتعدين، إضافة إلى تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين السعوديين.
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