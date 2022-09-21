هيئة السياحة

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وأتت هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون. ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في دول الخليج للمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة. وشارك الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومشاركة وحضور أكثر من 580 شركة من دول الخليج، حيث عقد المشاركون اجتماعات عمل ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث استعرضت وشركاؤها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها المملكة في صناعة السياحة، وضمت خمس محطات بدأت في المنامة واختتمت في مسقط، مرورا بالدوحة والكويت ودبي.وأتت هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون. ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في دول الخليج للمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة. وشارك الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومشاركة وحضور أكثر من 580 شركة من دول الخليج، حيث عقد المشاركون اجتماعات عمل ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك.

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