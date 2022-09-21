زيادة جديدة في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع زيادة المعدن عالميا.

جاء ذلك على لسان نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب صعد 4 جنيهات في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة 6 جنيهات حتى الآن.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 751 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 966 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1127 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1288 جنيهًا للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9016 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال التعاملات المسائية جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1672 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.