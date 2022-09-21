أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مصر للفنادق.

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 509.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.12%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 44.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 151.3 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 754.2 ألف جنيه، 134.8 مليون جنيه، 72.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 381.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12241 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

دومتي

أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي المصدرة وذلك لعدد 93 مليون سهم بقيمة إجمالية 511.6 مليون جنيه.





أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، إيديتا للصناعات الغذائية، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 100 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 177.3 ألف سهم بنسبة 0.0245% من رأسمال الشركة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.63%، وشراء الرابعة 250 ألف سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.04 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأهلي للتنمية والاستثمار، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 200 ألف سهم، 571 ألف سهم، عل التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 11.5 مليون سهم، 175 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 62 ألف سهم، مليون سهم، 40 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 100 ألف سهم، 14.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.





مشتريات المساهميناشترى المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار، عدد 21.9 ألف سهم بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر 31.16 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 401.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.73%، إلى 11.84%.