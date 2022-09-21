شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-9-2022.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مصر للفنادق.

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 509.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.12%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 44.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 151.3 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 754.2 ألف جنيه، 134.8 مليون جنيه، 72.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 381.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12241 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 29.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.13%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 12.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.44%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.915 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 30.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.658 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.89%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.