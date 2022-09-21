شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يواصل الصعود فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها استمرار الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأربعاء، وفي السطور التالية نلقى الضوء على أبرز الأخبار الاقتصادية.
أسعار الذهب اليوم تواص الصعود
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 يسجل 967 جنيها.
الذهب عيار 24 يسجل 1289 جنيها.
عيار 21 يسجل 1129 جنيها.
الجنيه الذهب 9016 جنيها.
عالمياً ارتفعت أسعار الذهب مع إعلان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش مع استمراره فى الحرب على أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضى.
البورصة تُغرم 10شركات 5 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 10 شركات لمخالفتها أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ومنحت اللجنة، الشركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وضمت قائمة الشركات التي تم تغريمها وهي: جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، جى.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.
قفزة فى العملات
حالة من الترقب والقلق تسيطر على أسواق العملات العالمية حاليا انتظارا لقرار البنك الفدرالي الأمريكى اليوم الأربعاء والمقرر فيه إعلان قرار البنك الخاص بأسعار الفائدة، والمتوقع له أن يكون قرارا برفع كبير لسعر الفائدة على الدولار لمواجهة الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في السوق الأمريكي.
وتعانى أسواق العملات في العالم من حالة من عدم الاستقرار خلال الشهرين الآخرين، لعدة أسباب منها استمرار التضخم في الارتفاع في أكبر الأسواق العالمية مثل الوليات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين.