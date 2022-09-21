أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يواصل الصعود فى مصر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها استمرار الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأربعاء، وفي السطور التالية نلقى الضوء على أبرز الأخبار الاقتصادية.

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية صعود من 1674 دولار إلي 1683 دولار ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده بسبب حركة الدولار.

أسعار الذهب اليوم تواص الصعود

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1289 جنيها.

عيار 21 يسجل 1129 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب مع إعلان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش مع استمراره فى الحرب على أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضى.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 10 شركات لمخالفتها أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت اللجنة، الشركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات التي تم تغريمها وهي: جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، جى.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.