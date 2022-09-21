بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 20 عاما.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر صرف الدولار، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢، بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه في البنوك، مسجلا أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بواقع : 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

وعالميا، سجل الدولار الأربعاء، أعلى مستوياته خلال 20 عامًا مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى.

، يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للجيش، للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية لحماية نفسها.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

الأهلي المصري: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.40 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110.87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

وشدد بوتين "سنعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا، لا يمكننا أن تخلى عن أهل البيت، يجب علينا حمايتهم ضد التنكيل الذي تمارسه السلطات في أوكرانيا".

وأضاف بوتين "النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، ورفع السلاح في وجه مواطنيه العزل، وارتكب تطهيرا عرقيا ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا انقلاب عام 2014".