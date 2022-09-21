بعد إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش الروسي.. الدولار يسجل أعلى مستوى منذ 20 عاما

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الدولار الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢، أعلى مستوياته خلال 20 عامًا مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى.

، يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للجيش، للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية لحماية نفسها.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110.87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

وشدد بوتين "سنعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا، لا يمكننا أن تخلى عن أهل البيت، يجب علينا حمايتهم ضد التنكيل الذي تمارسه السلطات في أوكرانيا".

وأضاف بوتين "النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، ورفع السلاح في وجه مواطنيه العزل، وارتكب تطهيرا عرقيا ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا انقلاب عام 2014".