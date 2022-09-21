شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغرم 10شركات 5 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 10 شركات لمخالفتها أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت اللجنة، الشركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات التي تم تغريمها وهي: جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

كما قررت اللجنة، نقل تداول أسهم الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى من القائمة د" الى القائمة "أ" وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وذلك في ضوء قيام الشركة بإرسال محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2022(الموثق) وقيام الشركة بإرسال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/09/2022 الموثق.