شكرا لقرائتكم خبر عن "بورصة قطر" تقود هبوط بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.38% خاسرًا 178.29 نقطة ليغلق عند مستوى 12758.25 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% خاسرًا 42.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11461.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% رابحًا 46.57 نقطة ليغلق عند مستوى 20265.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.58%، يليه قطاعي المرافق العامة، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.74%، 1.73%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.59%، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والتأمين، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية بنسبة 1.95%، 0.98%، 0.27%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 6.59%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 4.44%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 4.44%، وتراجع 145 سهمًا على رأسها سهم "النهدي" بنسبة 4.95%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 4.86%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 227.4 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% خاسرًا 50.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7497.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% خاسرًا 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8387.08 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% خاسرًا 64.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5637.95 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.43% خاسرًا 84.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5807.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.2 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11028 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.34%، يليه قطاعي العقار، والصناعة بنسبة 1.19%، 1.11%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع، والتأمين بنسبة 0.98%، 0.90%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.67%، 0.60%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.12%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% خاسرًا 37.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3460.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.1 مليون سهم محققة ما قيمته 369.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5514 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.21%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة وحيدًا بنسبة 0.77%.

وقفزت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 13.11%، ثم سهم شركة بي اتش أم كابيتال بنسبة 6.59%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.26%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.27%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.8 مليون ورقة بقيمة 139.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.526% خاسرًا 53.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10070.24 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.190 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 479.4 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.5 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.89%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والرعاية الصحية بنسبة 0.68%، 0.49%، على التوالي، فيما ارتف قطاعي السلع الاستهلاكية، والصناعات بنسبة 0.75%، 0.24%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 13.62%، ثم سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 7.74%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 7.09%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.85%، ثم سهم "غذاء القابضة" بنسبة 4.03%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 351.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسرًا 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1932.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.95 مليون سهم بقيمة 527.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 41.79% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.88%.

كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 7.84% بضغوط هبوط سهمي البحرين للسينما، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.84%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 6.16% بضغوط هبوط سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين والكويت بنسبة 2%، 0.8%، على التوالي.

بورصة قطر

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسرًا 178.29 نقطة ليغلق عند مستوى 12758.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.6 مليون سهم بقيمة 383.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.48%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، 0.01%، على التوالي.