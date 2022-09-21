شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1127 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية صعود من 1674 دولار إلي 1683 دولار ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده بسبب حركة الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1289 جنيها.

عيار 21 يسجل 1129 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش مع استمراره في الحرب على أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7% مسجلاً 1683 دولار للأونصة، لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة مع سعي المستثمرين لملاذ آمن في الدولار أيضا الذي ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في عقدين مقابل سلة من العملات الكبرى مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

وظل الاهتمام منصباً على قرار السياسة النقدية المنتظر من الفدرالي الأميركي، إذ يراهن المتعاملون على ترجيح بنسبة 81% أن رفع سعر الفائدة سيتم بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما هناك احتمال بنسبة 19% أن تكون الزيادة بنقطة مئوية كاملة.