شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات أجنبية.. وتنفيذ صفقة بـ511.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات مرتفعة نتيجة تنفيذ صفقة على شركة دومتي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12349 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3473 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي المصدرة وذلك لعدد 93 مليون سهم بقيمة إجمالية 511.6 مليون جنيه.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، إيديتا للصناعات الغذائية، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 100 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 177.3 ألف سهم بنسبة 0.0245% من رأسمال الشركة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.63%، وشراء الرابعة 250 ألف سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.04 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأهلي للتنمية والاستثمار، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 200 ألف سهم، 571 ألف سهم، عل التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 11.5 مليون سهم، 175 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 62 ألف سهم، مليون سهم، 40 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 100 ألف سهم، 14.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.