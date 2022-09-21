شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى أسواق العملات بالعالم تحسبا لقرار الفائدة الأمريكية.. والدولار بـ19.44 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب والقلق تسيطر على أسواق العملات العالمية حاليا انتظارا لقرار البنك الفدرالي الأمريكى اليوم الأربعاء والمقرر فيه إعلان قرار البنك الخاص بأسعار الفائدة، والمتوقع له أن يكون قرارا برفع كبير لسعر الفائدة على الدولار لمواجهة الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في السوق الأمريكي.

سعر الدولار اليوم... وزاد من المخاوف المتعلقة برفع غير مسبوق متوقع لسعر الفائدة على الدولار مساء اليوم، قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان تعبئة جزئية للجيش، نقلا عن تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية "الدولار" إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما، مما أثر بشكل كبير سلبا على أداء العملات العالمية.

وتعانى أسواق العملات في العالم من حالة من عدم الاستقرار خلال الشهرين الآخرين، لعدة أسباب منها استمرار التضخم في الارتفاع في أكبر الأسواق العالمية مثل الوليات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين. كما تعانى معظم اقتصادات العالم من تداعيات الأزمة الأكرانية الروسية على الاقتصاد العالمى، واستمرار انتشار فيروس كورونا في أماكن كثيرة في العالم وعلى رأسها الصين، مما تسبب في عودة عمليات الإغلاق لأماكن صناعية كثيرة في الصين، وهو تسبب في أزمة توريد كبيرة لمعظم الدول التى تعتمد على المواد الخام والصناعات الصينية.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش للشراء والبيع، خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.47 جنيه، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سجل سعر صرف الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.