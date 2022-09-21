شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذى لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور على المليجي - رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والدكتورة نادية العارف – رئيس جامعة اسلسكا في مصر، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جامعة اسلسكا، وذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الأستاذ كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتور محمد علاء – نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات ومسؤول وحدة حقوق الإنسان.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جامعة اسلسكا من أجل تنمية مهارات وقدرات العاملين لدي الحكومة المصرية، وبحث سبل الاستفادة من خريجين البرنامج في دعم مسيرة التنمية على المستوى الوطني، مؤكدة تقديم كل سبُل الدعم لبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي الحكومة المصرية وتيسير الإجراءات التنظيمية لسير عمل الدراسة بما لا يعوق مسيرة العمل والتنمية.

وأكدت السعيد أن خريجي البرنامج من الدفعات السابقة ثروة بشرية وعلمية يجب أن يتم استثماراها في تطوير إدارة وعمل الجهاز الإداري للدولة، وعليه تم بحث فرص الاستفادة من الخريجين وتدشين رابطة لخريجي برنامج جامعة اسلسكا وتسليط الضوء على المهارات والمُكتسبات التي تحصل عليها الخريجين وأوجه التميز التي تلائم متطلبات الدولة المصرية وتعميم النفع في كافة ربوع الدولة ونقل الخبرات والتعلم واثقال الخبرات على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة ومن بينها التنمية البشرية والاستثمار في الرأس المال البشري.

وخلال الاجتماع أشادت الجامعة بالمقبولين في الدفعة الثانية عشر للبرنامج، إذ تم ترشيح 1500 من العاملين للجهاز الإداري للدولة وبعد إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية واللقاءات مع المتقدمين وصل عدد الدفعة إلى 200. وقد أشارت الجامعة أن هذا العدد يعد الأكبر في تاريخ البرنامج منذ عقد البروتوكول في عام 2018، حيث كان العدد وفقاً للبروتوكول 150 للدفعة الواحدة، مما يؤكد حرص القائمين على البرنامج على تنمية قدرات كافة موظفي الحكومة المصرية وتعظيم تكافؤ الفرص.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة سبل تطوير آفاق التعاون ووضع برامج أكاديمية تشمل دبلومة أكاديمية معتمدة تؤهل الراغبين في التقديم للدراسة ببرنامج الماجستير وبحث إمكانية استكمال برامج الدراسات العليا مثل الدكتوراة والدبلومات في إدارة الأعمال الحكومية.

ويشار إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية وجامعة اسلسكا بدأ عام 2015، وتم تتويجه بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا).

وخلال العام 2021/2022 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة اسلسكا مصر عن استقبال دفعة جديدة من برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، لعدد 164 موظف يمثلون كل الوزارات وبعض الجهات التابعة والمحافظات، ويأتي برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية استناداً على توجه الوزارة بتغطية البرامج التدريبية للوزارات والمحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مختلف القطاعات والأقاليم المصرية، بما يساهم في توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة.

ويعتمد برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية على أسلوب الانتقائية الهادفة، حيث تبلغ الدفعة الواحدة 150 من الموظفين يتم انتقاؤهم من مرشحين يصلون إلى نحو ألف مرشح، ويخضع المشتركين في البرنامج إلى برنامج تدريبي وتعليمي لمدة أربعة شهور ثم يتم اختيار التسعون الأوائل منهم لاستكمال الأربعة أشهر التالية مع زيادة الجرعة التعليمية والتدريبية واللغوية، وفي نهاية هذه المدة وبناء على اختبارات تحريرية وتطبيقية يتم اختيار الثلاثون الأوائل لاستكمال دراسة برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، كما يتاح لباقي الطلاب استكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة بتمويل جزئي من الجامعة. وقد حرص الطرفان على تصميم برنامج إدارة الأعمال الحكومية وفق معايير عالمية، وأن يشمل البرنامج محاور مختلفة أكاديمية وتدريبية وعملية متخصصة بالإضافة إلى محور رئيسي لتنمية مهارة اللغة الإنجليزية.