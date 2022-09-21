شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1123 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل التعاملات ارتفاع بحوالي 3 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1123 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب فى البورصة العالمية 1674 دولار حالياً، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده بسبب حركة الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 يسجل 963 جنيها. الذهب عيار 24 يسجل 1284 جنيها. عيار 21 يسجل 1123 جنيها. الجنيه الذهب 8984 جنيها.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب.

وقالت الشعبة في بيان، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.