تعاون البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لحل المشكلات المصرفية

باعتبارها خطرًا وفرصة، فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية هي سيف ذو حدين لأكبر البنوك في العالم. فشركات التكنولوجيا المالية، مثل تلك التي تجعل إقراض الأموال عبر الإنترنت أسهل، تهدد المؤسسات المالية التقليدية لأنها تسرق المستهلكين. ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا المالية التي تساعد البنوك على اتخاذ خيارات أفضل أو تعزز الكفاءة أو خدمة المستهلكين من خلال القنوات الرقمية توفر العديد من الفرص الرائعة. إليك تفاصيل الموضوع من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

فوائد الشراكة بين التكنولوجيا المالية والبنك

تسعى العديد من شركات التكنولوجيا المالية صراحة إلى سرقة حصتها في السوق بعيدًا عن البنوك الكبيرة، في حين أن شركات أخرى أكثر ملاءمة للعمل كشركاء بدلاً من ذلك.

غالبًا ما تكون شركات التكنولوجيا المالية شركات ناشئة وليدة برأس مال قليل ووجود مادي متواضع. قد يكون إبداعهم وسرعتهم تطابقًا ممتازًا مع الحجم والموارد التي تمتلكها البنوك الكبرى لمساعدة الحلول المبتكرة للازدهار.

هناك العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها البنوك الكبرى عند العمل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. قد تساعد المنتجات والخدمات المبتكرة لأسواق معينة البنوك الكبيرة على اكتساب ميزة تنافسية.

غالبًا ما تولد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من حل أو خدمة مبتكرة واحدة تملأ سوقًا لا تحتاج إلى خدمتها مسبقًا من قبل المؤسسات المالية التقليدية، مثل برامج الإقراض من نظير إلى نظير.

بالإضافة إلى ذلك، مع ازدياد التحول الرقمي في العالم، تتبنى البنوك المدفوعات الرقمية. بالتالي ولجعل خدماتها أكثر تطورًا لعملائها، بدأت البنوك في الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية.

في الواقع، تعتبر شركة Wallester من أبرز الشركات التي تقدم للبنوك خدمات مرتبطة بالبطاقات. على سبيل المثال، بمساعدة API، يمكن تقليل فرص الوقوع ضحية للمحتالين والمتسللين بشكل كبير.

مع مرور الوقت، يسرق المزيد والمزيد من المتسللين المعلومات الخاصة لعملاء البنوك؛ ومع ذلك، عندما تختار البنوك الاعتماد على حلول Wallester، تقل الفرص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من المدفوعات السريعة التي تضمنها Wallester. حقيقة أن الشركة تساعد البنوك على أن تصبح أكثر فاعلية وجاذبية للعملاء تؤكد أن شركات التكنولوجيا المالية والبنوك يمكن أن يكون لها شراكة مفيدة.

من الممكن أن السلع والخدمات الجديدة، إذا كانت مطلوبة ، تسمح للمؤسسات المالية الكبيرة بتحسين منتجاتها. تقدم شركات Fintech حلولًا متخصصة لمجموعة واسعة من العملاء.

يمكن للأشخاص إجراء عملية شراء عبر الإنترنت ودفع ثمنها لاحقًا باستخدام الخدمات التي تسمح لهم بالدفع مقابل شرائهم لاحقًا.

قد تعمل شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على تحسين المعاملات والإجراءات المالية. كما قد يستفيد مستهلكو البنوك الكبيرة من الخدمات الجديدة مثل التوثيق عبر الإنترنت والأمن المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودفع الفواتير.

ستطلب العديد من البنوك من شركاء التكنولوجيا المالية في شركاتهم B2B و B2C تطوير إستراتيجيتهم التنموية. يطلب عملاء البنوك الكبيرة إمكانات عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. يمكن الوصول إلى حلول مصرفية أسرع في السوق من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية.

قد تخدم البنوك في شراكة مع fintech العملاء بشكل أفضل وتضع الأساس للنمو على المدى الطويل. أي شخص يستخدم التكنولوجيا الجديدة لرقمنة الخدمات المالية أو تحسين المعاملات والإجراءات هو شركة fintech.

بلغت قيمة أعمال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم 7 تريليون دولار في عام 2020.

ماذا يحمل المستقبل؟

قد تساعد مؤسسات التكنولوجيا المالية وخاصةً شركات البلوكشين والعملات الرقمية البنوك في التنافس مع الشركات غير المصرفية التي تدخل في التمويل الضمني.

وجد استطلاع The Economist Impact أن 12٪ فقط من المصرفيين رأوا منافسة متزايدة من التكنولوجيا المالية، بينما أفاد نصفهم تقريبًا أنهم تعاونوا مع fintech في العام الماضي.

كانت التكنولوجيا المالية (fintech) تُعتبر سابقًا تهديدًا للبنوك القائمة. يُنظر إليه اليوم على أنه مصدر المنفعة المتبادلة للشركات القائمة والناشئة وطفرة في التعاون لمواجهة المنافسين غير الماليين.

بالنسبة لخدمات الدفع أو الإقراض المدمجة داخل منتج غير مصرفي، قد يستخدم شاغلو الوظائف المهارات الفنية للتكنولوجيا المالية وجني الفوائد. كما هو الحال مع المؤسسات التقليدية، تستخدم البنوك الجديدة ميثاقها لتقديم ودائع مؤمنة وقدرات أخرى في شكل مزودي الخدمات المصرفية كخدمة.

تعد Treasury Prime و Synctera و Unit و Bond مجرد عدد قليل من شركات التكنولوجيا المالية التي تذكرها McKinsey على أنها شكلت خصيصًا للتعاون مع البنوك في العلاقات المصرفية المتوسطة BaaS والعلاقات المصرفية المدمجة.

على الرغم من أن بعض البنوك لا تزال قلقة من الشراكة مع هذه الشركات أو غيرها من شركات التكنولوجيا المالية، إلا أنه يجب التغلب على هذه الوصمة للبقاء قادرة على المنافسة، خاصة بالنسبة للبنوك التي تفتقر إلى مهارات تقنية المعلومات الداخلية.

يجادل ماكينزي قائلاً: "تشعر العديد من البنوك بالقلق من أن بيع منتجاتها عبر الشركاء يقوض علاقاتهم مع العملاء، ولكن قد يكون لدى البنوك بديل بسيط إذا بدأ المستخدمون النهائيون في استخدام التمويل المضمّن بأعداد كبيرة".

إن تمكين الشركاء من بيع السلع المالية هو خبر ممتاز للبنوك لأنه عمل منخفض الهامش وعالي الحجم. ليس من غير المألوف أن تتحمل البنوك أعباء تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب التكنولوجيا القديمة والإجراءات اليدوية.