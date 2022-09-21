الدولار القوي هل يجلب مخاطر أم فرصًا للاقتصاد العالمي؟

في الأسواق المالية أدى ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة بروز المكانة القوية للدولار الأمريكي، في الوقت نفسه، استمرت العملات الرئيسية الأخري في الانخفاض مقارنة بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة هيمنة العملة الأمريكي.

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي لا يؤدي فقط إلى جذب رؤوس الأموال العالمية، ولكنه يؤدي أيضًا إلى خفض التضخم في الولايات المتحدة، أما ما يتعلق بالعالم فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في سوق تداول العملات الأجنبية يؤدي إلى تفاقم التضخم في بلدان الأسواق الناشئة ويزيد من مخاطر الركود في الاقتصاد العالمي، لقد أثبت التاريخ أن التحولات في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي.

قوة الدولار نابعة من السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي

منذ إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية العام الماضي أنه سيرفع أسعار الفائدة ويقلص ميزانيته العمومية لقمع التضخم، بدأ الدولار الأمريكي يأخذ منحني صعودي، وبعدما قام البنك الاحتياطي بالبدء في دورة رفع سعر الفائدة في مارس أصبح الموقف القوي للدولار الأمريكي على نحو متزايد.

ارتفع مؤشر الدولار من 95.97 نقطة في نهاية العام الماضي إلى 98.8403 نقطة في الربع الأول، وقفز بسرعة إلى 106.778 نقطة في 8 يوليو مرتفعًا بنحو 8.03% منذ نهاية شهر مارس.

رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي منذ شهر مارس مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وجذب تدفقات رأسمالية عكسية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملات العالمية واضطراب رأس المال، تحتاج السلطات الأمريكية إلى دولار أقوى يساعد في كبح التضخم، لهذا ستضطر الدول الأخرى ذات العملات المنخفضة والضغوط التضخمية المتزايدة إلى أن تحذو حذوها وترفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى "سباق تقشف" عالمي ينبثق من وقت لآخر، ليصبح كابوساً للمستثمرين.

كان الرفع الثالث لسعر الفائدة الأمريكية في اجتماع 15 يونيو بواقع 75 نقطة أساس للمرة الأولي منذ 27 عام، مما يدل على اتجاه متسارع في رفع سعر الفائدة، وقد أدى الاختلاف الكبير بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان اللتين تحافظان على سياسات أسعار الفائدة السلبية، والصين التي تحافظ على خفض أسعار الفائدة، والمملكة المتحدة التي تحافظ على ارتفاع بسيط في أسعار الفائدة، إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي.

استمرار انخفاض سعر صرف العملات الرئيسية في العالم

انخفضت أسعار صرف العملات الأخرى التي لم تكن قوية في تشديد سياستها النقدية، انخفض اليورو مقابل الدولار من 1.1066 دولار في نهاية مارس ليصل إلى 1.0183 في 8 يوليو بانخفاض قدره 7.98%، وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الذي رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف من 1.3137 في نهاية مارس إلى 1.2027، كما هبط الين الياباني الذي استمر في تطبيق سياسة سعر الفائدة السلبية من 0.0082 في نهاية مارس إلى 0.0073 بانخفاض 10.98% وهو أكبر انخفاض بين أسعار صرف العملات الرئيسية في العالم خلال نفس الفترة.

انخفضت أسعار صرف الفرنك السويسري والدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5.49% و 3.43% على التوالي، وانخفضت أسعار صرف الوون الكوري والروبية الهندية والريال البرازيلي بنسبة 6.22% و 4.55% و 9.45% على التوالي.

جذب رؤوس الأموال من العالم وتقليل التضخم في الولايات المتحدة

إن منطق رفع البنك الاحتياطي لأسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية لكبح التضخم هو أن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي فقط إلى زيادة تكلفة رأس المال، وبالتالي قمع الاستثمار والاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة، ولكنه يجذب أيضًا تدفقات رأس المال لتيسير السيولة.

بسبب تقلص الميزانية العمومية بالدولار ارتفعت قيمة الدولار وانخفض سعر صرف العملات الأخرى، ويمكن أن يؤدي تغيير سعر الصرف إلى خفض تكلفة استيراد الولايات المتحدة، وبالتالي تخفيف ضغط التضخم في الولايات المتحدة بشكل مباشر.

على سبيل المثال: في الفترة من مارس إلى مايو صدرت الصين بضائع بقيمة 145.3 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، نظرًا لانخفاض سعر صرف اليوان الصيني بنحو 6% في الأشهر الثلاثة الماضية انخفض سعر البضائع التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين مباشرة بنسبة 6%، لذلك، قال رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أيضًا أن ارتفاع قيمة الدولار "يساعد في كبح التضخم" بالنسبة للولايات المتحدة.

بطبيعة الحال، فإن ارتفاع الدولار لا يخلو من الضرر للولايات المتحدة، سيؤدي ارتفاع قيمته إلى انخفاض القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار، سيؤدي أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية السعرية للشركات الأمريكية التي تتجه إلى العالمية، كما ستتقلص الأرباح المكتسبة في الخارج بعد تحويلها إلى دولارات أمريكية، على سبيل المثال: خفضت شركة ميكروسوفت توقعات أرباحها للربع الثاني من عام 2022 مشيرة إلى ارتفاع الدولار باعتباره السبب الرئيسي.

تفاقم التضخم في الأسواق الناشئة ويزيد من خطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي

في الوقت الحالي، يؤدي إجراء البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية من ناحية إلى كبح التضخم في الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، سيؤدي الدولار القوي إلى زيادة هيمنته مما سيلحق ضرر لا نهاية له بالعالم، كيف يمكن أن يحدث هذا؟:

أولاً: تتم تسوية المعاملات التجارية العالمية في الغالب بالدولار الأمريكي، وسيؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى تقليل القوة الشرائية للعملات الأخرى، وستؤدي الزيادة اللاحقة في أسعار الواردات بالعملات المحلية إلى زيادة التضخم في تلك الدول.

علي سبيل المثال: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 8.6% في يونيو، بزيادة 1.2% عن 7.4% في مارس، من بينها، أدى انخفاض قيمة اليورو بنسبة 7.98% في الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار الواردات التي أدت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

والدول الأكثر ضعفاً هي بلدان الأسواق الناشئة ذات الميزانيات الخارجية الهشة والتضخم المرتفع، في البلدان التي تفتقر إلى الموارد سيؤدي ارتفاع أسعار الموارد إلى اتساع العجز التجاري، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم انخفاض قيمة العملة المحلية، وقد انخفض مؤشر MSCI للعملة للأسواق الناشئة بنحو 4.5% من أبريل إلى يونيو.

ثانيًا: سيؤدي انخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة إلى زيادة كبيرة في عبء سداد الديون المقومة بالدولار.

وفقًا لإحصاءات بنك التسويات الدولية (BIS) بلغ الدين المقوم بالدولار لدول الأسواق الناشئة 4.2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة عبء أسعار الفائدة أثناء استبدال الديون، لقد أدي انخفاض قيمة عملات دول الأسواق الناشئة بنسبة 4.5% في الربع الثاني بشكل مباشر إلى زيادة بنحو 4.5% في رأس مالها الخارجي بالعملة المحلية إلى حوالي 189 مليار دولار، وزيادة مقابلة في مبالغ مدفوعات الفائدة بنسبة 4.5%، لا شك أن ارتفاع قيمة الدولار قد فاقم من مشاكل ديون دول الأسواق الناشئة وقد يصبح خطرًا جديدًا على الاقتصاد العالمي.

ثالثًا: أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم مخاطر أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم.

عندما يتدفق رأس المال العالمي من الولايات المتحدة، فإن تدفقات رأس المال هذه حول العالم ستدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع وتدفع الاقتصاد العالمي للبدء في التعافي والازدهار وستبدأ أسواق رأس المال في العودة إلى الارتفاع، على العكس من ذلك، عندما يواجه الانتعاش الاقتصادي تغيرات مقاومة، يبدأ رأس المال في الهروب من الأماكن التي يتم فيها المبالغة في تقدير أسعار الأصول مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف وتراجع سوق الأوراق المالية و قذف فقاعات الأصول ودخول الاقتصاد في دورة الانكماش.

باعتبار الدولار الأمريكي الملاذ الآمن الأكثر مصداقية على هذا الكوكب، عندما يأتي كل ركود اقتصادي يتم سحب رأس المال من أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم وإعادته إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى قوة الدولار وانخفاض أسعار صرف العملات الأخرى.

الاقتصاد العالمي الذي يتعافى من وباء كوفيد 19 ليس قوياً بما يكفي لتحمل هذه الضغوط، كما أن رفع سعر الفائدة السريع والواسع النطاق من قبل البنك الاحتياطي سيؤدي بالطبع إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي، لهذا لا يمكن الاستهانة بالتأثير الهائل لـ "الدولار القوي" على العالم.