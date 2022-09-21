شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: مشروع جديد لإنتاج كومبروسر التكييف فى مصر باستثمارات 33مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن شركة ريتشى التايوانية بصدد إنشاء مشروع لإنتاج كومبروسر التكييف في مصر بالتعاون مع مجموعة العربي باستثمارات اجمالية تبلغ 33 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 مليون كباس سنوياً، حيث من المخطط بدء الانتاج الفعلى خلال عام 2024.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة ريتشى التايوانية ضم تشن شينج تيان رئيس مجلس إدارة الشركة وفينج مينج فا الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس العمليات بالمجموعة.

وقال الوزير إن المشروع الجديد سيتم اقامته بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن حجم الانتاج المبدئي للمشروع يبلغ 2 مليون وحدة يصل الى 6 مليون وحدة في غصون 5 سنوات.

وأضاف سمير أن المشروع يستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي وتصدير 50 % من الإنتاج للاسواق الاقليمية والعالمية بالاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشيراً إلى أن المصنع سينتج كومبروسر التكييف بقدرة 1.5 – 3 حصان وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي 50% في بداية الانتاج وستزداد تدريجياً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب الشركات الصناعية العالمية للإستثمار فى السوق المصرى والمساهمة فى توطين الصناعات التكنولوجية مع الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية المتوافرة في السوق المصري.

ومن جانبه أكد تشن شينج تيان رئيس مجلس ادارة شركة ريتشى التايوانية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره احد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط والذي يتمتع بالعديد من المميزات الاستثمارية التي تشمل امكانيات النفاذ الحر للمنتجات في اطار اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة الشحن لدول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى امكانية الاستفادة من قناة السويس باعتبارها احد الممرات الملاحية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الشركة الام تنتح نحو 20 مليون وحدة كومبروسر تكييف سنوياً وتحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر منتجي الكومبروسر بسلاسل التوريد العالمية .

وبدوره أوضح المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي انه يجرى حالياً التفاوض مع شركة ريتشى التايوانية لانشاء عدد من المشروعات في السوق المصري في مجالات انتاج الثلاجات واجهزة التكييف ، مشيراً الى ان مجموعة العربي ستفتتح قريباً احد المصانع الجديدة المتخصصة في مجال تشريح الصاج والذي يوفر احد مدخلات الانتاج الرئيسية لصناعات الاجهزة المنزلية بالمجموعة.