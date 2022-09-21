شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تحولات المصريين العاملين بالخارج تطورا ملحوظا خلال الـ 5 سنوات الماضية، بحيث تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع احجام التضخم.

واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب تقرير البنك الدولى.

ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولا.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 21/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021، حسب ما اعلنه البنك المركزى المصرى .

وعن تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 5 سنوات:

1- السنة المالية 2017 - 2018 بلغ 26.4 مليار دولار.

2- 2018 -2019 بلغ 25.2 مليار دولار .

3- 2019-2020 بلغ 27.8 مليار دولار .

4- 2020 - 2021 بلغ 31.4 مليار دولار .

5- 2021 -2022 بلغ 31.9 مليار دولار .