شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار سجائر بال مال وفيسيروى إلى 31 جنيها للعلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات بال مال، وفيسيروي، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وحددت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أسعار سجائر بال مال (20 سيجارة) بقيمة 31 جنيها للعلبة الواحدة، وفيسيروي (20 سيجارة) بقيمة 31 جنيها.