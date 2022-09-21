شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات تهتز أمام الدولار.. واليورو يتراجع لـ19.39جنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-9-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وعالميا ارتفع سعر العملة الأمريكية "الدولار" وقفز إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما، مما أثر بشكل كبير سلبا على أداء العملات العالمية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش، نقلا عن تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وسجل الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.15 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 60.55 جنيه للشراء، و62.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى نحو 21.92 جنيه للشراء، 22.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.16 للشراء، 19.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.92 جنيه للشراء، 22.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.15 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 60.55 جنيه للشراء، و 62.97 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.