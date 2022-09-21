شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4063 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، إيديتا للصناعات الغذائية، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 100 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 177.3 ألف سهم بنسبة 0.0245% من رأسمال الشركة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.63%، وشراء الرابعة 250 ألف سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.04 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأهلي للتنمية والاستثمار، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 4 ملايين سهم، 200 ألف سهم، 571 ألف سهم، عل التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 11.5 مليون سهم، 175 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 62 ألف سهم، مليون سهم، 40 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 100 ألف سهم، 14.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.