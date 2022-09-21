شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار بيع قطن الصعيد جيزة 95 فى أخر مزاد بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الفيوم عقد مزاد، لبيع نحو 7838 قنطار قطن جيزة 95 ، حيث تم فتح سعر المزاد ب 3806 جنيهات للقنطار وارتفع لنحو 4290 جنيها للقنطار بانخفاض طفيف بلغ نحو 120 جنيها للقنطار عن أخر مزاد في محافظة بنى سويف.

ويتم تحديد فتح المزاد استرشادا بسعر قطن البيما الأمريكى والبورصات العالمية للقطن ، وفق آلية تداول القطن الجديدة .

أشارت بيانات المزاد التي حصل عليها الخليج 365 أن أسعار البيع النهائي تراوحت من 4200 جنيها حتى 4270 جنيها، مما يمثل إضافة قوية للمزارعين في الصعيد ، موضحة ان الاقطان وردت من العديد من مراكز التجميع والفرز ،وهى طامية والروضة ، سنورس اول ، الحادقة ، دسيا ، ابشواى ، سنورس ثان،رحمى ، منيا الحيط ، إطسا حيث وردت اكبر كمية من مركز فرز وتجميع دسيا بواقع 596 كيس قطن .

يشار أن أعلى سعر لبيع القنطار الواحد من قطن الصعيد بمحافظة الفيوم بلغ نحو 5155 جنيها بزيادة تصل لنحو 1400 جنيه عن سعر الموسم الماضى، حيث كانت الأسعار تتراوح من 3700 لـ 3860 جنيها للقنطار، مما يمثل دعما كبيرا للمزارعين ودعما للتوسع فى زراعات القطن.

كما أن أسعار البيع التى فازت بها شركات القطاع الخاص فى المزاد الأول تراوحت من 5100 لـ5155، وسعر فتح المزاد كان 3805 جنيهات للقنطار.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.