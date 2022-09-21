شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لأكبر 5 دول ترتفع إلى مليار و266 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الصادرات المصرية لأكبر 5 دول إلى مليار و266 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا من 828 مليون و619 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 438 مليون و259 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن قائمة أكبر 5 دول تضمنت كلا من إيطاليا والمملكة العربية السعودية وأمريكا وتركيا على الترتيب، وبلغت الصادرات المصرية لإيطاليا نحو 423 مليون و473 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 187 مليون و799 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 235 مليون و674 ألف دولار.

وسجلت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية نحو 234 مليون و422 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 211 مليون و463 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 22 مليون و959 ألف دولار، إلى جانب الصادرات إلى أمريكا والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 225 مليون و670 ألف دولار، مقابل 250 مليون و312 ألف دولار خلال فترة المقارنة، ثم الصادرات إلى تركيا والتي سجلت 192 مليون و936 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 174 مليون و994 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 17 مليون و942 ألف دولار.