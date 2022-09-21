شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 95.20 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 95.20 دولارا للبرميل يوم الأثنين، مقارنة بـ95.70دولارا يوم الجمعة السابق ، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

وأعلنت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط شرق البلاد، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي قوله: إن "صاعقة ضربت حوض معالجة المياه التابع للمصفاة الواقعة على البحر في بويرتو لا كروز بولاية أنزو تيجي، موضحا أن الحوض يحتوي على بقايا هيدروكربونية مما تسبب في اندلاع الحريق.

وأكد العيسمي أن الحريق كان ضخما لكنه لم يؤثر على منشآت التكرير التي تم إخلاؤها من العاملين، وكانت المصفاة نفسها شهدت السبت الماضى حريقا نجم عن تسرب للوقود، لكنه لم يسفر أيضا عن إصابات بشرية.