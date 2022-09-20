3 تنظيمات للشبكات غير الأرضية لتمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاث وثائق تنظيمية للشبكات غير الأرضية (NTN)، تشمل «تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN)»، وتنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN)، وتنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية، وتهدف الوثائق إلى تمكين الشبكات غير الأرضية وتهيئة بيئة تنظيمية تحفز على الاستثمار فيها، كما تسهل تبني أحدث التقنيات اللاسلكية في مجالها وتمكن الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وبينت الهيئة أن تهيئة البيئة التنظيمية يأتي مواكبة للتطورات المتسارعة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات عبر الشبكات الجوية، ويهدف إلى الحد من قيود دخول السوق، وتقليل الأعباء التنظيمية لتقديم خدمات الاتصالات عبر التقنيات اللاسلكية الحديثة، وتحقيق مبدأ «التقنية المحايدة» لتمكين جميع التقنيات غير الأرضية، إضافة إلى تعزيز الوضوح والشفافية من خلال نشر الأحكام والشروط والضوابط الفنية الخاصة بالشبكات غير الأرضية.

وأشارت إلى أن تهيئة البيئة التنظيمية لترخيص تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ستسهم في توفير خدمات اتصالات حديثة، وجذب الاستثمارات في هذه التقنيات بالمملكة.

وأوضحت الهيئة بأن هذه التنظيمات سيكون لها الأثر في تحسين جودة الخدمة وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتنوع الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي في المملكة، كخدمات الإنترنت على متن الطائرات (A2G)، ومنظومات الأقمار الصناعية (Mega Constellations)، وإنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية (SAT-IoT)، وشبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس (5G CGC) وتقنيات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، وتقنيات المنصات منخفضة الارتفاع (LAPS).

3 وثائق تنظيمية للشبكات غير الأرضية:



تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية.

تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية.

تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية.

أهداف الوثائق: