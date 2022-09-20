شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النسخة الثانية من جائزة الابتكار الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن إطلاق النسخة الثانية من الجائزة يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم، وهيئة البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وستعمل «جائزة الابتكار الرقمي» ومن خلال معسكر تدريبي مكثف يضم نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين على إتاحة الفرصة للباحثين والمخترعين في المجال الرقمي للعمل على تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتتجير والنمو والتوسع، متيحا لهم ومن خلال معيناته وأدواته المختلفة إمكانية تحويلها لتصبح نماذج أعمال رقمية ريادية ناجحة.ويتخلل الجائزة برنامج متكامل يعمل على تقديم 45 ساعة تدريب و480 ساعة إرشادية، إلى جانب جوائز التمكين الرقمية للفائزين في مساريها «الأبحاث الرقمية» و»براءات الاختراع التقنية» بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف ريال، يتم تخصصيها وفقا لاحتياجات المشاريع في كلا المسارين، وتستهدف الجائزة دعم وتطوير 30 بحثا وبراءة اختراع، من خلال المعسكر التدريبي الذي يتيح فرصة التدريب التطبيقي على تطوير خارطة التتجير ونماذج الأعمال والقيمة السوقية، وبناء واختبار النماذج الأولية، وإدارة التكاليف والإيرادات والتسعير، بالإضافة إلى التسويق وتحديد الفئات المستهدفة، وقنوات البيع والموارد الرئيسة والشراكات، وآليات التمويل للتتجير، والاعتبارات القانونية، والبحث والتطوير التقني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، علاوة على ريادة الأعمال.
ودعت الوزارة، الباحثين والمخترعين وطلاب وطالبات الجامعات ورواد ورائدات الأعمال إلى الانضمام للجائزة عبر التسجيل من خلال الرابط: https://code.mcit.gov.sa/ar/competition/digital-innovation-award-2 ، حيث حددت الوزارة 10 نوفمبر القادم موعدا لانتهاء مدة التقديم والتسجيل، على أن تبدأ بعدها عملية فرز المشاركات.
جائزة الابتكار الرقمي:
الجهات المشاركة
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة التعليم
- هيئة البحث والتطوير والابتكار
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»
برنامج الجائزة:
- 45 ساعة تدريب
- 480 ساعة إرشادية
- 30 بحثا وبراءة اختراع
- 500 ألف ريال الجوائز
مسارات الجائزة:
- الأبحاث الرقمية
- براءات الاختراع التقنية
- انتهاء التقديم والتسجيل 10 نوفمبر 2022
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النسخة الثانية من جائزة الابتكار الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.