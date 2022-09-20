شكرا لقرائتكم خبر الدواﺋﯾﺔ تتفق مع MSD لترخيص وتسويق مستحضرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ (ﺳﺑﯾﻣﺎﻛو اﻟدواﺋﯾﺔ) عن ﺗوﻗﯾﻊ وﺗﺟدﯾد الاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﯾرك ﺷﺎرب دوم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ (MSD) ﻟﻠﺗرﺧﯾص واﻟﺗورﯾد واﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﺷﺗرك لمستحضرين دوائيين ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ (3 وﺣدات ﻋﻼﺟﯾﺔ) ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻌﻼج ﻣرض اﻟﺳﻛر غير المعتمد ﻋﻠﻰ الأﻧﺳوﻟﯾن.

وأفادت ﺳﺑﯾﻣﺎﻛو اﻟدواﺋﯾﺔ في بيان أمس على «تداول» أنها ﺗﻣﺗﻠك ﺣﻘوق اﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻐذاء واﻟدواء اﻟﺳﻌودﯾﺔ، مبينة أن إﺟﻣﺎلي اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿرات ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ يبلغ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 135 ﻣﻠﯾون ﷼ ﺧﻼل ﻋﺎمي 2023-2024، مشيرة إلى أن ھذه اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ﺗﺻﻧﻊ ﺑﻣﺻﻧﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺻﯾم.

وأوضحت أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﺗﻌزز اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﯾﺎدي للشركة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠية، وﻛذﻟك رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺗوطﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﺣد أھداف رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 2030 وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣول اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎلاﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ بحث ﻓرص اﻟﺷراﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

وأشارت إلى أن ﻣدة ﺳرﯾﺎن ھذه الاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ وﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن، وأﻧها ﻻ ﺗوﺟد أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ، وأن اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ للاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻟها ﻣردود إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺳوف ﯾﺗم الإﻋﻼن ﻻﺣﻘﺎ ﻋن أي ﺗطورات أﺧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.