شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الخليج والصقر للتأمين تدرسان الاندماج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكرت أنهما اتفقتا على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني مقابل كامل الأسهم المصدرة في شركة الصقر للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني، مذكرة تفاهم غير ملزمة بينهما، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.وأفادت الشركتان في بيانين منفصلين على «تداول»، بأنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة. وأشارتا إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيعهما على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركتين، كما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية.وذكرت أنهما اتفقتا على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني مقابل كامل الأسهم المصدرة في شركة الصقر للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الخليج والصقر للتأمين تدرسان الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.