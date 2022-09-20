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وبحث الاجتماع مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يمثل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نقطة دعم لتعزيز الاستثمار ونمو التجارة بين البلدين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عقد اجتماعا مع المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.وبحث الاجتماع مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يمثل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نقطة دعم لتعزيز الاستثمار ونمو التجارة بين البلدين.

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